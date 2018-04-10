أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
البشير يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان
البشير يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان
وأفادت الوكالة نقلا عن نص القرار الجمهوري أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني"، وأنها تهدف إلى منح المعتقلين فرصة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد، و"فتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في إعداد الدستور الدائم".
وقال المدير العام لمكتب الرئيس، حاتم حسن بخيت، إن قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سيكون "موضع التنفيذ الفوري"، بحسب وكالة سونا.
ولم تحدد الوكالة عدد المعتقلين السياسيين الذين سيشملهم القرار أو أسماء من تقرر إطلاق سراحهم.
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وفي شباط/ فبراير الماضي أطلقت السلطات السودانية سراح أكثر من 80 شخصا من الناشطين والطلبة الذين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات التي نظمت مطلع العام في الخرطوم وأنحاء أخرى من السودان، احتجاجا على موجة غلاء تصدرتها زيادة أسعار الخبز.