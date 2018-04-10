نجلة الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال تغادر المستشفى

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء إن نجلة الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال، يوليا غادرت المستشفى بعد أكثر من شهر من تعرضها للتسميم مع والدها بغاز أعصاب.
وعُثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا وظلا في حالة حرجة لأسابيع حتى بدأت صحتهما تتحسن بسرعة.
وتقول بريطانيا إنهما تعرضا للتسميم بغاز أعصاب من فئة لها استخدامات عسكرية واتهمت روسيا بالمسؤولية. ونفت موسكو أي علاقة لها بالحادث الذي أدى لتدهور علاقاتها مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.