استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.
ترامب يستقبل أمير قطر ويناقشان التعاون العسكري وسوريا
ترامب يستقبل أمير قطر ويناقشان التعاون العسكري وسوريا
وقال ترامب للصحفيين خلال اللقاء إنه يبحث مع الأمير تميم سبل تحقيق الوحدة بالشرق الأوسط، مضيفا أن صداقته بالأمير تعود لما قبل دخول ترامب عالم السياسة.
ووصف ترامب أمير قطر "بالشخص الذي يشتري العديد من المعدات والأسلحة من الولايات المتحدة".
وشدد الأمير القطري على قوة الشراكة الاقتصادية بين بلاده والولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار، مؤكداً عمله على مضاعفة حجم هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة.
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وقال تميم إنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام معاناة الشعب السوري، ووصف تميم بشار الأسد "بمجرم حرب الذي لا يمكن تحمل أفعاله" دون رد.
وشكر تميم ترامب والشعب الأميركي لما وصفه بوقوفهما بجانب قطر خلال الحصار الخليجي المفروض عليها.