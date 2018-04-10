وزير الدفاع التركي: سنواصل الإجراءات في عفرين لحين القضاء على كل المخاطر

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الثلاثاء إن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات في منطقة عفرين السورية، التي أخرجت منها وحدات حماية الشعب الكردية السورية هذا العام، لحين القضاء على كل التهديدات "الإرهابية" هناك.
وقال جانيكلي للصحفيين في البرلمان إنه سيجري تسليم عفرين لحكومة مركزية سورية ستتشكل بعد إجراء انتخابات بعد القضاء على التهديدات "الإرهابية" في المنطقة.
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ماذا تريد تركيا من وراء الهجوم على عفرين بسوريا؟
هذا وكانت القوات التركية قد بدأت عملية "غصن الزيتون" العسكرية لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين بشمال غرب سوريا وسط تكهنات بشأن الأسباب الرئيسية وراء هذا الهجوم التركي وتوقيته.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية، تقول أنقرة إنها تسعي لتأمين حدودها عبر التوغل إلى داخل عفرين لعمق يصل إلى 30 كيلومتر داخل سوريا.
كما تسعى تركيا للحد من أعداد اللاجئين السوريين العابرين للحدود التركية عبر نفس المنطقة، إلا أن السببين لا يفسران بشكل كامل بدء القوات التركية الهجوم على تلك المنطقة وفي هذا التوقيت بالتحديد، وهو ما نسعى لتحليله عبر هذا المقال.