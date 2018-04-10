زوكربرغ يعتذر عن أخطاء فيسبوك

تقدم مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الاثنين اعتذاراته خلال اجتماعه مع مشرعين أمريكيين نظير إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميه ولتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.

وتسبق اعتذارات زوكربرغ جلسات استماع يومي الثلاثاء والأربعاء في الكونغرس، حيث سيواجه سؤالا بشأن كيفية تبادل بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك على نحو غير مشروع مع شركة كمبريدج أناليتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.

ومن المرجح أيضا أن يواجه أسئلة بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها ضباط مخابرات روس على الموقع، فيما تعتقد السلطات الأمريكية أنها محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.