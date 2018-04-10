زوكربيرغ ينفي علمه المسبق بتسريب فيسبوك لبيانات المستخدمين

أدلى المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يوم الثلاثاء بأولى شهاداته أمام الكونغرس الأميركي بشأن تسريب بيانات الملايين من المستخدمين لصالح شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

ونفى زوكربيرغ أن تكون إدارة فيسبوك قد علمت مسبقاً بتسريب بيانات أكثر من 80 مليون مستخدم لصالح الشركة التي استخدمتها للتأثير على الناخبين الأميركيين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال زوكربيرغ إن شركته بصدد إحداث تغيير فلسفي في إدارة الموقع الأشهر عالمياً، مضيفاً أنه لا يشعر أن فيسبوك يمثل نوعاً من الاحتكار لتكنولوجيا المعلومات الرقمية.

وأكد زوكربيرغ إنه لم يقم بفصل أي عامل بالشركة على خلفية البيانات المسربة.

وأعرب زوكربيرغ عن قلقه إزاء "التحيز السياسي" من خلال المنشورات المتعددة على فيسبوك، مضيفاً سعيه للتخلص من مظاهر هذا الاستقطاب على الموقع.

إقرأ أيضاً:

حذف حسابك الخاص على فيسبوك هي خطوة شبه مستحيلة!

زوكربيرغ يقرّ بارتكاب فيسبوك لخطا تسريب بيانات المستخدمين

ويمثل زوكربيرغ أمام جلسة استماع مشتركة للجنتي القضاء والتجارة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وبدأت الأزمة الشهر الماضي بعد قيام كريستوفر ويلي، وهو مسؤول سابق بشركة أناليتيكا بالتبليغ عن استخدام شركته لبيانات خمسين مليون مستخدم لموقع فيسبوك وذلك للتأثير على المواطنين الأميركيين خلال الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب عام 2016.

صورة للمتظاهرين ضد فيسبوك بواشنطن

وأزاحت إدارة فيسبوك الستار عن الرقم الحقيقي للمستخدمين الذين تم انتهاك بياناتهم، حيث أكدت تعرض 87 مليون مواطن للاختراق، مضيفة أن أغلبيتهم بالولايات المتحدة الأميركية.

وتظاهر المئات بواشنطن يوم الثلاثاء للمطالبة بالحد من حرية فييسبوك في الولوج إلى معلومات المستخدمين.