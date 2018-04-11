سقوط طائرة عسكرية جزائرية وأنباء عن مقتل 181 عسكرياً

عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا الحادثة إلى 181 شخصاُ حسب مصادر في الحماية المدنية التي تشرف على عمليات الإنقاذ.
أدى سقوط طائرة عسكرية في الجزائر صباح اليوم الأربعاء إلى مقتل العشرات من العسكريين الذين كانوا على متنها.
قناة النهار الجزائرية تعرض صوراً أولى لضحايا الحادث.
ونقلت النهار عن مصادر أن الطائرة كانت تقل أكثر من 200 فرداً من أفراد الجيش. وقامت الحماية المدنية بتخصيص 50 سيارة إسعاف و30 سيارة إطفاء للتوجه لمكان سقوط الطائرة، بالإضافة إلى 300 من أعوان الحماية المدنية للقيام بعمليات الإنقاذ.
قناة النهار: صور الحادثة الأولية تظهر الجسم الأمامي للطائرة متعرضاً لأكبر كمية من الضرر.
ونقلاً عن القناة فإن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني يقوم بقطع زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران ليتوجه لمكان الحادثة، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادثة.
قناة النهار: الطائرة سقطت قرب مصنع في مزرعة قرب الطريق السريع الذي يربط بين بوفاريك والبليدة في نقطة تبعد حوالي 20 كم عن العاصمة الجزائرية. الساعة السابعة والنصف صباحاُ بعيد إقلاعها بقليل من مطار بوفريك. في رحلة كانت تتوجه فيها إلى مدينة بشار.
ونشرت القناة صوراً لمكان سقوط الطائرة العسكرية
ارتفاع في عدد الضحايا
ونقلاً عن "النهار"، في حصيلة أولية غير رسمية قتل على الأقل 105 في حادثة تحطم الطائرة العسكرية 26 منهم من البوليساريو من الصحراء الغربية.
الطائرة من نوع "أليوشن" وهي طائرة بأربع محركات نفاثة روسية الصنع مخصصة للنقل والإمداد.
ونقلت "النهار" مقطع فيديو تظهر فيه أعمدة الدخان تتصاعد من مكان سقوط الطائرة, ونقلاً عن النهار فإن 14 سيارة إسعاف وعشرة سيارات إطفاء توجهت بسرعة لمكان الحادث وبدأت بعمليات إخماد النار والإنقاذ، بالتعاون مع المواطنين المتواجدين في الموقع.