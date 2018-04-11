تحطمت طائرة عسكرية جزائرية الأربعاء قرب مطار بوفاريك القريب من الجزائر العاصمة، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.
حوالي 181 ضحية في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري
حوالي 181 ضحية في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري
وذكرت وسائل إعلام المحلية أن الطائرة كانت تقل حوالي 200 جندي. ولم يرد تأكيد من السلطات.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح الأربعاء 11 أبريل/ نيسان 2018 بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خالي من السكان، أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار"
وأوضحت تغطية تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد قرب طريق وعددا من مسؤولي الأمن وآخرين يقفون في حقل قريب من موقع تحطم الطائرة.
وعلى إثر هذا الحادث، قطع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.
وأظهرت صور شهود عيان ذيل الطائرة العسكرية وسط أشجار الزيتون ودخان ونيران تتصاعد من الحطام.
ويقع مطار بوفاريك بولاية البليدة عاصمة دائرة بوفاريك ويبعد عن مقر الولاية 13 كم وبـ35 كم عن الجزائر العاصمة.