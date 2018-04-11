زوكربرغ يتعرض للإحراج في جلسة الكونغرس بسبب محل اقامته

أحرج السيناتور ديك دوربين مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إذ طرح عليه السؤال: هل ستشعر بالارتياح إن شاركتنا اسم الفندق الذي أمضيت فيه ليلة البارحة؟ وذلك على هامش جلسات الاستماع في الكونغرس في قضية زوكربرغ يومي الثلاثاء والأربعاء.
للحظات، تلكأ زوكربرغ في الإجابة وبدا غير مرتاحا، ثم أجاب بلا. ثم سأله عن الناس الذين وجه رسائل لهم في الأسبوع الماضي؟ لكن زوكربرغ رفض أيضا، مشاركة مثل هذه المعلومات.
وجاءت النقطة التي ركز عليها دوربين واضحة. أن هذه الأسئلة تعني: لماذا اهتم المشرعون والناس بكيفية مشاركة بياناتهم على فيسبوك.
فيما أوضح زوكربرغ أنه لا يقرأ كل مستخدم السياسات الخاصة، مشيرا إلى أن المستخدمين يختارون إعداداتهم الخاصة.
وذكر: "أعتقد أن كل شخص يجب أن يراقب كيفية استخدام معلوماته"، وتابع "هذا مذكور في عدة وثائق، لكن الأهم أنك تريد منح الناس الرقابة ضمن البرنامج نفسه".
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