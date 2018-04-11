شاهد: إنقاذ فتيات بعد اشتعال نيران أثناء تدريبهن على الرقص
أصيبت خمس عشرة فتاة بحروق طفيفة بسبب اشتعال النيران في استوديو للرقص في أحد مباني مدينة ادجيواتر في نيوجرسي على الرقص مساء يوم الاثنين.
هؤلاء الفتيات كن يتدربن في الاستوديو الواقع في الطابق الثاني حين وصلت النيران إليهن. فركضن الى الشرفة للنزول منها وانقاذ أنفسهن.
ايلكر كيسيكتاس الذي صور هذه المشاهد، قال الثلاثاء، إنه حاول إطفاء الحريق لكنه فوجئ بالنيران. لكنه تمكن من مساعدة الفتيات وعاونه عدد من الرجال بينهم صديق له وأحد رجال الشرطة.
مالك أحد المحلات ويدعى توني نعمة أورد لموقع نيوجرسي.كوم أنه ساعد بعض الفتيات قبل أن يسقط السلم الذي استخدم في عملية الانقاذ.
أما بالنسبة لأسباب نشوب هذا الحريق فما تزال مجهولة وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في ذلك. وفي هذا المبنى فيه قاعة لتدخين النرجيلة ومستودعاً لقطع السيارات.