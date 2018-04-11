خليفة حفتر في باريس لتلقي العلاج إثر سكتة دماغية

أصيب رجل شرق ليبيا القوي وقائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر بسكتة دماغية ونقل إلى مشفى عسكري في باريس، إذ تدهورت حالته الصحية بعد أن سبق إسعافه إلى مشفى عسكري في عمان.

وأفادت صحيفة اكسبريس الفرنسية أنه تم إدخال حفتر، البالغ من العمر 75 سنة، إلى مشفى عسكري فرنسي وهو يخضع للرقابة المشددة والعلاج.