تعرفوا على قصر "لويس الرابع عشر" لمحمد بن سلمان

بعد لوحة ليوناردو دو فينشي "منقذ العالم" بقيمة 450 مليون دولار الذي يعتقد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد اشتراها مؤخراً، إضافة الى يخت طوله 134 متراً قيمته 500 مليون دولار، أضاف بن سلمان إلى ملكيته قصراً ضخماً يقع في إحدى ضواحي باريس تبلغ قيمته340 مليون دولار (275 مليون يورو). هذا القصر يعرف باسم "قصر لويس الرابع عشر" هو أغلى قصور ومنازل العالم.
قصة القصر
- 2009 بدأ عماد خاشقجي بناء القصر بعد تهديم عزبة تعود للقرن التاسع كانت موجودة في المكان. وخاشقجي هو ابن شقيق تاجر السلاح الشهير عدنان خاشقجي.
- عام 2011، انتهت أعمال البناء التي قام بها 120 عاملاً.
عام 2015، بيع القصر لكن بقي اسم المشتري مخفياً وراء شركات مسجلة في فرنسا وفي دوقية لوكسبورغ. وهذه الشركات ومن بينها "إيت انفستمنت" "Eight Investment" التي يملكها أفراد من العائلة المالكة السعودية ويديرها ثامر نصيف رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد الذي يحارب الفساد في بلاده. وحسب موقع بلومبرغ المعني بالاقتصاد فإن هذه الشركة
شركة "إيت انفستمنت" "Eight Investment"، كانت وراء شراء لوحة ليوناردو دا دفينشي في مزاد علني مؤخراً، واليخت الذي كان يملكه ثري روسي.
مؤخراً اشترت هذه الشركة قصر روفري في كوندي سور- فيغر في منطقة الايفلين كما قصر "لويس الرابع عشر". كما أن المهندس المعماري الذي صمم قصر لوفبسيين يقوم بترميم القصر الجديد.
ميزات القصر
هذا القصر الواقع في مدينة لوفسيين في منطقة الايفلين إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، مشابه لقصر فيرساي الشهير الذي بناه الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، لذلك أعطي اسمه.
أهم ميزات قصر بن سلمان:
- أصغر من قصر فرساي ومستوحى منه،
- حدائق خضراء مصممة على طريقة المتاهات ومساحتها 23 هكتاراً،
- نافورة المياه مطلية بالذهب مع تماثيل رخامية،
- تقنيات حديثة للإضاءة والصوت والتبريد والتحكم بمياه النافورة يمكن التحكم بها بالآي فون، وغير ذلك من تقنيات القرن الحادي والعشرين،
- هندسة داخلية ومعمارية خاصة بالقرن السابع عشر،
- وفيه أيضاً قاعة للسينما، وكهف للنبيذ.