ماكرون يلعب على الحبلين في ميزان بيع الأسلحة للسعودية والوضع الإنساني في اليمن

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول التحالف التي تنشط في اليمن بقيادة السعودية بعد تزايد الضغوط على فرنسا لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات.

وفي نفس الإطار عبر الرئيس الفرنسي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن معلنا عن استضافة مؤتمر بشأن هذه القضية قبل الصيف.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منذ بدء الصراع في اليمن وفرنسا تتبنى عملية محددة للغاية حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير قوية تعكس احترام القانون الدولي الإنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان المدنيين".