ماكرون يدافع عن ولي العهد السعودي ويطالب بمنحه الفرصة

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقال إن من السهل توجيه الانتقادات لتعجل الأمير الشاب في حركة الإصلاح، وحث من يذمه على منحه فسحة من الوقت.

كان الأمير محمد، الذي اختتم يوم الثلاثاء، زيارة استغرقت ثلاثة أيام لفرنسا، قد حاز على إشادات غربية بسعيه لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط ومعالجة الفساد المزمن وتنفيذ إصلاحات في المجتمع السعودي المحافظ.

غير أن بعض المستثمرين وهنت عزائمهم من جراء شدة الحملة على الفساد وما اكتنفها من سرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن أطاح الأمير بولي العهد السابق ابن عمه الأكبر سنا في يونيو/حزيران.

وبعد لقاء أول اتسم بالتوتر بين الزعيمين في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هيمن عليه خلاف في الرأي حول إيران سعى كل من ماكرون والأمير محمد للتعرف على الآخر والتركيز على النقاط المشتركة لا على خلافاتهما.

وذكر ماكرون، والأمير البالغ من العمر 32 عاما يقف إلى جواره: "أسمع تساؤلات مشروعة من المجتمع المدني والصحفيين عن حقوق الإنسان وقضايا مختلفة حساسة فيما يتعلق ببلدكم (لكني) أنظر أيضا إلى ما يجري في المنطقة. نحن هنا أمام زعيم شاب سيؤدي أعلى المهام في بلد 70 في المئة من سكانه دون سن الثلاثين".