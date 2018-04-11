ماسيليو، مشروع مستدام لتجنب إهدار الطاقة

"إنه مشروع جيد لأنه يزود ساكني المباني القديمة والجديدة في المنطقة الأورو - متوسطية. بالطاقة المتجددة بنسبة 75 بالمئة وتقليل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالمصادر التقليدية. نعم، إنها شبكة ذكية لأنها، تجنب أي هدر للطاقة، وتقوم بنقلها بين المباني. مثلاً، لتكييف المكاتب،نستعيد الحرارة التي يتم إنتاجها لتوفير الماء الساخن للسكن المجاور.
نستخدم السعرات الحرارية للبحر من خلال مبادل حراري، يسمح دون خلط المياه بنقل الحرارة الموجودة في مياه البحر إلى نظام المياه العذبة.
لتأسيس هذا النظام في المكاتب والمباني الجديدة نحتاج لما نسميه المصدر المتجدد لتوازن الطاقة، كمياه البحر، او أرضية مائية، او وبكل بساطة الأرض: نهر، بحيرة وحتى مجمعات مياه الصرف الصحي .
المهم في هذا المشروع هو أن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين سيأتون للعمل أو العيش في هذه المنطقة سيستفيدون من هذا المشروع، دون أن يدركوا، ان اغلب الطاقة المُستخدمة هي طاقة متجددة وتعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.
في الواقع، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على المشروع. بناء على طلباتهم، اسبوعياً، نقوم بزيارة لغرض تأسيس هذا النظام لاشخاص من بريطانيا وسويسرا وحتى من الصين."