قالت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي أمرت الغواصات البريطانية بالتحرك استعدادا لتوجيه ضربات لنظام الأسد قد تبدأ مساء الخميس.
صحيفة: أوامر لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادا لتوجيه ضربة للنظام السوري
صحيفة: أوامر لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادا لتوجيه ضربة للنظام السوري
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماي لم تتوصل بعد لقرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات جوية لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية ان بريطانيا ستقوم بكل ما يلزم حتى يتسنى لها في وقت الحاجة أن تتمكن من اطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات باتجاه اهداف عسكرية في سوريا.
للمزيد على يورونيوز: