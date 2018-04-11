قفزت أسعار النفط العالمية الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014 وسط تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل في الساعة بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يوروكونترول من احتمال وقوع ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة. كما ارتفت نسبة برنت إلى أكثر من ثلاثة بالمئة الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر العام 2014، عندما سجل 71.34 دولار.
أسعار النفط تتجاوز عتبة 71 دولارا للبرميل في أعلى مستوى لها منذ عام 2014
أسعار النفط تتجاوز عتبة 71 دولارا للبرميل في أعلى مستوى لها منذ عام 2014
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وسجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولار للبرميل، ليرتفع بـ 12 في المئة عن آخر تسوية.
وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.
ودعت يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام، محذرة من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.