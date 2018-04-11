أسعار النفط تتجاوز عتبة 71 دولارا للبرميل في أعلى مستوى لها منذ عام 2014

قفزت أسعار النفط العالمية الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014 وسط تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل في الساعة بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يوروكونترول من احتمال وقوع ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة. كما ارتفت نسبة برنت إلى أكثر من ثلاثة بالمئة الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر العام 2014، عندما سجل 71.34 دولار.