أكبر رجل في العالم يدخل موسوعة غينيس بعمر 122 عاماً

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الثلاثاء أن الرجل الياباني ماسازو نوناكا هو أكبر الذكور سنا في العالم عن عمر يبلغ 112 عاما و259 يوم، وهو بذلك يحمل هذا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاما. ليكون بذلك ثالث أكبر الأشخاص سنا على الأرض حالياً، بعد المعمرتين اليابانيتين نابي تاجيما و تشياو مياكو، واللتان تكبراه بخمس سنوات وأربع سنوات (على التوالي).

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرت موسوعة غينيس تحية خاصة لنوناكا: "تهانينا لصاحب الرقم القياسي الجديد لأقدم رجل حي: الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ 112 سنة".