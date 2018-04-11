أكبر رجل في العالم يدخل موسوعة غينيس بعمر 122 عاماً

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الثلاثاء أن الرجل الياباني ماسازو نوناكا هو أكبر الذكور سنا في العالم عن عمر يبلغ 112 عاما و259 يوم، وهو بذلك يحمل هذا اللقب خلفا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاما. ليكون بذلك ثالث أكبر الأشخاص سنا على الأرض حالياً، بعد المعمرتين اليابانيتين نابي تاجيما و تشياو مياكو، واللتان تكبراه بخمس سنوات وأربع سنوات (على التوالي).
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرت موسوعة غينيس تحية خاصة لنوناكا: "تهانينا لصاحب الرقم القياسي الجديد لأقدم رجل حي: الياباني ماسازو نوناكا الذي يبلغ 112 سنة".
ولد نوناكا في 25 يوليو تموز عام 1905، وكان في شبابه مزارعا وحطابا ثم أدار فندقا للينابيع الساخنة في مسقط رأسه ببلدة أشورو على جزيرة هوكايدو اليابانية التي تبعد 900 كيلومتر إلى الشمال من طوكيو. وقام نوناكا بتربية ابنين وثلاث بنات.
ويستمتع نوناكا بنزول المسبح ويحب الحلويات خاصة كعكة الفراولة. وشاركه أقاربه ومسؤولون احتفالا بالمناسبة يوم الثلاثاء.
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ويظل لقب أكبر البشر الذكور سنا على الإطلاق مسجلا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم رجل ياباني آخر هو جيرومون كيمورا الذي توفي عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما.
وأكبر عمر موثق للإنسان على الإطلاق هو 122 عاما و164 يوما وتحمل اللقب الفرنسية جان لويز كالمون التي توفيت عام 1997.