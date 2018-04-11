"كوكب الملكة الأخضر" سيظهر جانباً آخر من شخصية الملكة إليزابيث

في مقطع فيديو تم تصويره في حديقة قصر بكنجهام تظهر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وهي تتمشى مع الصديق القديم ديفيد أتنبره مرتدية فستاناً مشجراً وتتبادل معه المزاح بل وتتحدث بخفة عن وفاتها، في مشهد يظهر جانبا غير رسمي من شخصية الملكة البالغة من العمر 91 عاماً، والتي نادراً ما كشفت عما يعتمل داخلها خلال فترة حكمها المستمر منذ 66 عاما.

الفيديو تم التقاطه الصيف الماضي أثناء تصوير فيلم وثائقي سيتم عرضه في بريطانيا الأسبوع المقبل، يحمل اسم "كوكب الملكة الأخضر"، ويقوم المذيع البريطاني الشهير ديفيد أتنبره بإعداده، ويصادف أثناء التصوير مرور طائرة هليكوبتر فوقهما لتقول الملكة مازحة " إنه الرئيس ترامب، أو الرئيس أوباما".

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ويتناقش الاثنان في مشروع للحفاظ على البيئة يتمثل في زراعة شبكة من الغابات في كل دول الكومنولث البالغ عددها 53 وهو الموضوع الرئيسي للفيلم الوثائقي. وتتحدث الملكة عن احتمال نمو أشجار كثيرة جديدة في قصر بكنجهام بعد 50 عاما، حيث تقول الملكة "يبدو هذا احتمالا كبيرا" ثم تضيف بعد برهة من الصمت وقد علت وجهها ابتسامة " لكنني لن أكون هنا".