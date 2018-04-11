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المملكة المتحدة

"كوكب الملكة الأخضر" سيظهر جانباً آخر من شخصية الملكة إليزابيث

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"كوكب الملكة الأخضر" سيظهر جانباً آخر من شخصية الملكة إليزابيث

"كوكب الملكة الأخضر" سيظهر جانباً آخر من شخصية الملكة إليزابيث
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في مقطع فيديو تم تصويره في حديقة قصر بكنجهام تظهر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وهي تتمشى مع الصديق القديم ديفيد أتنبره مرتدية فستاناً مشجراً وتتبادل معه المزاح بل وتتحدث بخفة عن وفاتها، في مشهد يظهر جانبا غير رسمي من شخصية الملكة البالغة من العمر 91 عاماً، والتي نادراً ما كشفت عما يعتمل داخلها خلال فترة حكمها المستمر منذ 66 عاما.

الفيديو تم التقاطه الصيف الماضي أثناء تصوير فيلم وثائقي سيتم عرضه في بريطانيا الأسبوع المقبل، يحمل اسم "كوكب الملكة الأخضر"، ويقوم المذيع البريطاني الشهير ديفيد أتنبره بإعداده، ويصادف أثناء التصوير مرور طائرة هليكوبتر فوقهما لتقول الملكة مازحة " إنه الرئيس ترامب، أو الرئيس أوباما".

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ويتناقش الاثنان في مشروع للحفاظ على البيئة يتمثل في زراعة شبكة من الغابات في كل دول الكومنولث البالغ عددها 53 وهو الموضوع الرئيسي للفيلم الوثائقي. وتتحدث الملكة عن احتمال نمو أشجار كثيرة جديدة في قصر بكنجهام بعد 50 عاما، حيث تقول الملكة "يبدو هذا احتمالا كبيرا" ثم تضيف بعد برهة من الصمت وقد علت وجهها ابتسامة " لكنني لن أكون هنا".

يضحك أتنبره لكنه لا يتوقف كثيرا عند تعليقها بل يختار بدلا من ذلك التعليق على ساعة شمسية تحت ظل شجرة قائلا إنها لم تعد مفيدة، وتقول الملكة "أليست جيدة!" ثم تضحك في وجه شخص خارج الكاميرا وتقول له "هل فكرنا في ذلك.. في أنها مزروعة في الظل... لم تكن تحت الظل في بادئ الأمر. أنا متأكدة من ذلك".

وكما يتبين من الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن الفيلم الوثائقي سيعرض على تلفزيون (آي.تي.في) يوم الاثنين.

وسيظهر في الفيلم أفراد آخرون من الأسرة المالكة بالإضافة للممثلة والناشطة أنجلينا جولي التي تشارك في المشروع البيئي والتي وصفت الملكة بأنها "سيدة محبوبة".

الوكالات • رويترز