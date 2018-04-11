بعد تغريدة ترامب .. سوريا تخلي مطاراتها وقواعدها وروسيا تحذر من التداعيات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن قوات موالية للحكومة تخلي مطارات رئيسية وقواعد جوية عسكرية تحسبا لضربات أمريكية محتملة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الأربعاء إن الصورايخ الأمريكية "قادمة إلى سوريا"

رد سوري رسمي

وسائل إعلام سورية قالت أن وزارة الخارجية السورية اتهمت الولايات المتحدة باستخدام "فبركات وأكاذيب" كذريعة لاستهداف سوريا، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله "لا نستغرب مثل هذا التصعيد الأرعن من نظام كنظام الولايات المتحدة رعى ومازال يرعى الإرهاب في سوريا".

وأضاف "ليس غريباً عليه أبداً أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا".

رد ساخر من الطرف الروسي

وعلى حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية منشوراً ترد فيه على تغريدة سابقة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم فيها بالاستهزاء بقدرة روسيا على إسقاط صواريخ الأميركية والتي وصفها بالجديدة والذكية.

زاخاروفا قالت في منشورها أن الحري بصواريخ ترامب الذكية أن توجه ضد الإرهابيين لا ضد سلطة شرعية. وأن أي عمل عسكري من هذا النوع سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا "على أي حال فقد قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحذيرأن الصواريخ الذكية سوف تقوم بمسح الأدلة على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا"

ثم دعت زاخاروفا في منشور لاحق واشنطن لتدمير أسلحتها الكيماوية، ساخرة من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء سباق التسلح العالمي، وأضافت: "فكرة عظيمة .. هناك اقتراح بأن نبدأ بتدمير الأسلحة الكيماوية. الأسلحة الأمريكية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على تويتر في وقت سابق يوم الأربعاء تغريدة يقول فيها "علاقتنا مع روسيا أسوأ الآن من أي وقت مضى وذلك يشمل الحرب الباردة. لا يوجد مبرر لذلك. روسيا تحتاج مساعدتنا لتعزيز اقتصادها وهو أمر يمكننا القيام به بسهولة ونريد أن تعمل كل الدول معا. أوقفوا سباق التسلح؟"

ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا في لبنان، قال إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها، وفي حديث له مع قناة تلفزيونية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية قال "إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين... سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ".

المصدر: رويترز