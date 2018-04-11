روسيا تراقب تحركات البحرية الامريكية وبريطانيا تدعم العمل العسكري في سوريا

قال الجيش الروسي إنه يراقب الوضع بشأن سوريا عن كثب، وأنه على اطلاع بتحركات القوات البحرية الأمريكية في الخليج، وذلك ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص هجوم صاروخي أمريكي محتمل على سوريا.

في ذات الصدد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب الكرملن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحثه على عدم اتخاذ أي خطوة تزعزع استقرار سوريا وتهدد أمنها، قائلا إنه من المهم الحفاظ على سيادة سوريا.