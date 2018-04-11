روسيا تراقب تحركات البحرية الامريكية وبريطانيا تدعم العمل العسكري في سوريا

قال الجيش الروسي إنه يراقب الوضع بشأن سوريا عن كثب، وأنه على اطلاع بتحركات القوات البحرية الأمريكية في الخليج، وذلك ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص هجوم صاروخي أمريكي محتمل على سوريا.
في ذات الصدد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب الكرملن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحثه على عدم اتخاذ أي خطوة تزعزع استقرار سوريا وتهدد أمنها، قائلا إنه من المهم الحفاظ على سيادة سوريا.
وتقول سوريا وإيران وروسيا إن إسرائيل كانت وراء شن غارة جوية على قاعدة عسكرية سورية يوم الأحد، أدت إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين، وهو ما لم تؤكده تل أبيب، كما أنها لم تنفه.
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دبلوماسية تويتر
وقال الكرملين أيضا إنه لا يمارس "دبلوماسية تويتر"، بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي، لتحذير روسيا من عمل عسكري وشيك في سوريا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يتعين الانتباه لضرورة عدم تصعيد الوضع في سوريا. وأضاف "نحن لا نمارس دبلوماسية تويتر... نحن ندعم المساعي الجادة".
كذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأسلحة الذكية، التي هدد ترامب باطلاقها، ينبغي أن توجه نحو الإرهابيين على حد قولها، لا على الحكومة السورية.
تقييم أمريكي للهجوم الكيميائي
وفي الجانب الأمريكي قال وزير الدفاع جيم ماتيس إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم المعلومات حول الهجوم الكيمائي المزعوم في سوريا، مبديا نهجا حذرا بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات صاروخية. وجدد ماتيس التأكيد أيضا على أن الجيش الأمريكي مستعد لتقديم خيارات عسكرية، إذا كان ذلك مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس.
إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي، لتجنب آثار أي ضربات صاروخية محتملة، وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكري في سوريا، ولم يدل المسؤولون بتعليقات أخرى، ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر في التخطيط العسكري الأمريكي لأي عمل محتمل في سوريا، بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.
بريطانيا مع عمل عسكري وفق بي بي سي
وفي الجانب البريطاني قالت بي بي سي إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي مستعدة للموافقة على عمل عسكري، ردا على الهجوم الكيميائي في سوريا، دون الرجوع إلى البرلمان، ولم تشر بي بي سي إلى مصدر المعلومة، فيما قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض إنه يجب أن تكون للبرلمان كلمة بشأن أي عمل عسكري ترغب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في اتخاذه ردا على ما يعتقد أنه هجوم كيماوي في سوريا، وأضاف القول إنه واضح أن الوضع شديد الخطورة،و أنه يتعين المطالبة بعملية سياسية لإنهاء الحرب في سوريا.