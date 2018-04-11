قالت قيادة التحالف المشترك الذي تقوده السعودية إن الجيش السعودي أسقط طائرة بدون طيار تتبع جماعة الحوثيين اليمنية في مطار دولي بمدينة أبها في جنوب البلاد.
السعودية: إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها
السعودية: إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها
وقالت مصادر سعودية إن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن الفحص لحطام الطائرة أكد انها تابعه للحوثيين وانها تعمل بخصائص ومواصفات إيرانية.
كان الحوثيون قد قالوا إنهم شنوا هجوما على منشأة تتبع شركة أرامكو العملاقة للنفط لكن الشركة قالت إن منشآتها تعمل بشكل آمن وطبيعي.
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