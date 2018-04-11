وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدريد اليوم الأربعاء (11 أبريل نيسان) في زيارة رسمية لإسبانيا تستغرق يومين، قادما من باريس التي زارها في إطار جولته الأوروبية.
شاهد: ولي العهد السعودي يصل إلى إسبانيا في إطار جولته الأوروبية
شاهد: ولي العهد السعودي يصل إلى إسبانيا في إطار جولته الأوروبية
وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال في استقبال الأمير محمد في المطار.
ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي، الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، مع العاهل الإسباني الملك فيليبي ورئيس الوزراء ماريانو راخوي الخميس (12 أبريل نيسان)
وكان ولي العهد السعودي قد قام بزيارة رسمية إلى فرنسا، التقى خلالها بقيادات دينية ودعا إلى شراكة استراتيجية جديدة تتركز في جوهرها على القوة الثقافية الناعمة التي تتمتع بها فرنسا وخبراتها السياحية بدلا من توقيع عقود بمليارات الدولارات كما فعل في الولايات المتحدة وبريطانيا.
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