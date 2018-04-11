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الولايات المتحدة الأمريكية

ست نقاط أساسية خلال جلسة استماع زوكربيرغ

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ست نقاط أساسية خلال جلسة استماع زوكربيرغ

مارك زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ الاميركي
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أسوشايتد برس
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ثلاث ساعات من الاستجواب خضع لها مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، يوم الثلاثاء. فيسبوك متهم بأنه آداة للتضليل والتلاعب السياسي. وبدا صاحبه مزعزعاً خلال الجلسة.

بعد تقديم اعتذاراته، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فيسبوك، أجاب على أسئلة تتعلق في قضية تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقعه للتواصل الاجتماعي، وكيف خرقت هذه البيانات الحياة الشخصية لهؤلاء المستخدمين بهدف التلاعب السياسي والتدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفيما يلي بعض أهم ست لحظات التي ستبقى في الذاكرة:

"سباق تسلح" ضد أشخاص في روسيا

  • - زوكربيرغ الذي أكد أنه يتعاون مع فريق عمل المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الحملات الانتخابية الأمريكية الأخيرة لعام 2016، أفاد انه شارك في "سباق تسلح" ضد أشخاص في روسيا يقومون بتشغيل "أنظمتنا وأنظمة انترنيت أخرى".

زوكربيرغ "يجهل" أشياء كثيرة

  • - "أجهل ذلك" وفريق عملي سيعلمكم"، هذا ما ردَّ به، غير مرة، الميلياردير الأصغر في العالم. لقد أظهر أنه غير قادر على الإجابة على أسئلة بديهية لكنها حساسة مثل المدة الزمنية التي يتم فيها الاحتفاظ بالبيانات، أو إن كان موقعاً ما غير كامبريدج أناليتيكا تمكن من الاستفادة من بيانات المستخدمين، أو إن كان القاصرون أيضاً مستهدفين بجمع بياناتهم الخاصة باتصالاتهم الهاتفية، أو هل "فيسبوك يتتبع تصفح مستخدميه حتى لو أنهم غير متصلين بالموقع؟".

زوكربيرغ يرفض مشاركة معلوماته

  • - حين رفض زوكربيرغ الإجابة على أسئلة شخصية مثل "هل تتشارك مع الاخرين اسم الفندق الذي أمضيت فيه ليلتك الماضية" و "مع من تبادلت الرسائل قبل أسبوع"، فقال له السيناتور ديك دوربين "عن هذا نتحدث اليوم: عن حقك في الحياة الشخصية. الأمر يتعلق بحقك وبمعرفة إن كنت مستعداً للتخلي عنه – مثلما تقول - من أجل تواصل العالم". وختم دوربين "يجب أن يكون الجميع قادرين على التحكم بكيفية استخدام بياناتهم".

اسوشايتد برس
السيناتور ديك دوربين اسوشايتد برس

نسخة غير مجانية من فيسبوك

  • - دون أن يذكر بوضوح ان جزءاً من فيسبوك قد يتحول ليكون مدفوعاً أشار الى انه "ستكون هناك دوماً نسخة مجانية" للموقع، وأضاف "نرى أنه يجب تقديم خدمة يمكن للعالم الوصول اليها"، وذلك خلال إجابته عن سؤال حول نيته بفرض مبلغ من المال لمن لا يرغب باستخدام بياناته الشخصية لأهداف تجارية.

مخاوف تجاه عقد الاستخدام

  • - أمطر أعضاء مجلس الشيوخ زوكربيرغ بأسئلة حول عدم الوضوح في شروط استخدام الموقع، وتوجه اليه السيناتور جون كينيدي مشيراً لوجود مخاوف تجاه "عقد الاستخدام" (فيسبوك). وأضاف كينيدي "أود ألّا أصوت من أجل تنظيم فيسبوك، لكنني سأفعل".

"تغيير فلسفي كبير"

  • - مارك زوكربيرغ قال "نحن نعيش زمن تغيير فلسفي كبير في مجتمعنا". عبارة جاءت رداً على سؤال عضو مجلس الشيوخ جون تون حول معنى هذه الاعتذارات والفرق بينها وبين الاعتذارات السابقة. وأضاف "نحتاج لأن نكون أكثر وعياً لمسؤولياتنا من أجل ضمان استخدام فيسبوك بحكمة. في النهاية، الناس سيرون فرقاً حقيقياً".