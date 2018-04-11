ست نقاط أساسية خلال جلسة استماع زوكربيرغ

ثلاث ساعات من الاستجواب خضع لها مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، يوم الثلاثاء. فيسبوك متهم بأنه آداة للتضليل والتلاعب السياسي. وبدا صاحبه مزعزعاً خلال الجلسة.
بعد تقديم اعتذاراته، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فيسبوك، أجاب على أسئلة تتعلق في قضية تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقعه للتواصل الاجتماعي، وكيف خرقت هذه البيانات الحياة الشخصية لهؤلاء المستخدمين بهدف التلاعب السياسي والتدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفيما يلي بعض أهم ست لحظات التي ستبقى في الذاكرة: