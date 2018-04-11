بوسيرت مستشار الأمن الداخلي أحدث المستقيلين من البيت الأبيض

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم استقالته يوم الثلاثاء. بعد سلسلة استقالات شهدها البيض الأبيض خلال الأشهر الأخيرة تشير هذه الاستقالة الجديدة لاحتمال وجود خلل وسط الإدارة الأمريكية.
سارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض، أعلنت، يوم الثلاثاء، تنحي بوسيرت. وقالت "الرئيس ممتن للواجب الذي أداه توم من أجل سلامة وأمن بلدنا العظيم. توم قاد جهود البيت الأبيض لحماية الوطن من التهديدات الإرهابية وتعزيز دفاعاتنا في المجال الالكتروني والتعامل مع سلسلة لم يسبق لها مثيل من الكوارث الطبيعية".