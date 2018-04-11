أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته توجيه ضربة إلى قوات الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار إجراءات عقابية أمريكية على استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري. ونبه ترامب روسيا بأن تدرك جدية الخطوة الأمريكية المزمعة وأنها بمعارضتها لضرب بشار تصبح شريكة له في جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية.
ترامب سيضرب سوريا بصواريخ ذكية ويهدد روسيا
ترامب سيضرب سوريا بصواريخ ذكية ويهدد روسيا
وذكر ترامب في تغريدة له على تويتر: "أعلنت روسيا أنها ستسقط جميع الصواريخ التي ستطلق على سوريا. روسيا، استعدي! الآن هذه الصواريخ آتية جيدة وجديدة و"ذكية"! يجب أن لا تكونوا شركاء الحيوان الذي يقتل بالغاز والذي يقتل شعبه بسرور".
فيما أعلنت الخارجية الروسية أن الصواريخ يجب أن توجه ضد الإرهابيين لا ضد سلطة شرعية. وأن أي عمل عسكري من هذا النوع سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الخارجية الروسية أن الصواريخ الأمريكية ستدمر الأدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.