ترامب يهدد روسيا: الصواريخ "الذكية" قادمة إلى سوريا

"فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة دعا إليها أحد اعضاء الحزب وهو رضوان أحروش، والسبب هو منطقي و لا داعي للجدال فيه، حيث تعاني بعض النساء من التحرش ، فهن يفضلن استقلال حافلات خاصة فيها فصل بين الجنسين."

طلال مقري ،نائب رئيس حزب الإسلام و مسؤول التنسيق عن الحملة الانتخابية في والونيا