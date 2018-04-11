اعتراض صاروخ فوق الرياض والحوثيون يحاولون استهداف وزارة الدفاع السعودية

"في عام 1955 اجتمع وزراء خارجية الدول الست في ميسينا بإيطاليا حيث تم التفكير في ما الذي ينبغي أن تقوم به أوروبا،بشأن العمل ضمن اتفاق يسمى يوراتوم،والذي سيكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الذرية ويتم الأمر عبر إنتاج الطاقة أيضا لأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية في عموم أوروبا. وقال المجتمعون في ذلك الوقت،"

صاموئيل فرفاري أستاذ في شؤون الطاقة،بجامعة بروكسل الحرة