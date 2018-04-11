قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية المسلحة على تويتر إن الحوثيين استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض بصواريخ باليستية اليوم الأربعاء.
اعتراض صاروخ فوق الرياض والحوثيون يحاولون استهداف وزارة الدفاع السعودية
اعتراض صاروخ فوق الرياض والحوثيون يحاولون استهداف وزارة الدفاع السعودية
ونقلت رويترز عن قناة المسيرة التابعة للحوثيين اليوم أنهم أطلقوا صاروخا لاستهداف وزارة الدفاع السعودية في الرياض.
وقال شهود عيان لرويترز إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات وشاهدوا ثلاث سحب من الدخان في سماء وسط العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.
اعتراض صاروخ
وذكرت قناة العربية السعودية في وقت سابق إن الدفاع الجوي السعودي استطاع اعتراض صاروخ في سماء الرياض.
وفي الشهر الماضي لقي شخص حتفه في الرياض متأثرا بالشظايا بعد أن أسقط الجيش عددا من الصواريخ، وأصبح أول قتيل في العاصمة السعودية بسبب الحرب في اليمن.
ويمثل هجوم يوم الأربعاء المرة الرابعة خلال خمسة أشهر التي تتعرض فيها الرياض لهجمات صاروخية حيث كثف الحوثيون جهودهم لإظهار قدرتهم على الوصول إلى العاصمة السعودية. ويهدد الهجوم باحتدام التوتر بين إيران والسعودية.
حوادث أخرى
وكان الدفاع السعودي قد سبق وأعلن اليوم أسقاط طائرة بدون طيار تتبع جماعة الحوثيين اليمنية في مطار دولي بمدينة أبها في جنوب البلاد.
وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان سابق له اليوم إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا فوق مدينة نجران الجنوبية يوم الأربعاء.
وكثفت جماعة الحوثي اليمنية الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية قائلة إن ذلك رد على غارات جوية يشنها التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.
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