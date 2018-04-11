تقرير أممي يدين الفظائع في السجون الليبية

أدانت الأمم المتحدة في تقرير لها ظروف الاعتقال "المروعة" لآلاف الأشخاص في ليبيا، مطالبة هذا البلد بإطلاق جميع المسجونين بشكل عشوائي. وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف، إن الحكومات المتعاقبة في طرابلس سمحت لجماعات مسلحة باعتقال معارضين ونشطاء وصحفيين وساسة، وكانت تدفع أجورا للمقاتلين وتمدهم بالعتاد والزي العسكري. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير، "نتيجة لذلك تنامى نفوذ الجماعات المسلحة دون رقابة، وظلت فعليا غير خاضعة لإشراف الحكومة".