أعلن البيت الأبيض الأمريكي الثلاثاء عن رفع حظر سفر مواطني تشاد إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة أجرتها الحكومة الأمريكية على مدار ستة أشهر أبرزت تحسن معايير الأمن في هذا البلد الأفريقي.
واشنطن ترفع حظر سفر مواطني تشاد إلى أراضيها
واشنطن ترفع حظر سفر مواطني تشاد إلى أراضيها
ومع رفع تشاد من القائمة التي تشمل الدول المحظورة، لا تزال سبع دول، إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا، تخضع لقيود السفر.
وفي إعلانه رفع حظر سفر مواطني تشاد إلى الولايات المتحدة، قال ترامب إن الدول السبع الأخرى "لم تحسن على نحو ملحوظ أو كاف إدارة هويتها وممارسات تبادل المعلومات".
وذكر ترامب أن تشاد عززت تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم.
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حظر السفر إلى الولايات المتحدة يطال دولا جديدة
وتشاد حليفة للولايات المتحدة في قتال جماعات متشددة بمنطقة الساحل بعضها مرتبط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت في سبتمبر/ أيلول بإدراج تشاد على قائمة معدلة تضم دولا يشملها أمر تنفيذي بحظر السفر بعدما قالت إن الحكومة التشادية تقاعست عن إرسال أدلة على اتخاذ إجراءات أمنية كافية لمنع الإرهابيين من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقول منتقدو ترامب إن قرارحظر السفر اختص على نحو جائر المسلمين وانتهك القانون والدستور الأمريكيين.
وألغت محاكم أمريكية أول نسختين من أمر حظر السفر، في حين أن الأمر الحالي أضيق نطاقا من سابقيه. وستنظر المحكمة العليا مدى قانونيته هذا الربيع، ومن المتوقع أن تصدر قرارا في هذا الصدد في يونيو/ حزيران المقبل.