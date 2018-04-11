شاهد: لحظة سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

أظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات التي اعقبت سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية. وتظهر في للقطات اعمدة الدخان وهي تتصاعد من موقع تحطم الطائرة في الحادث الذي أدى إلى مقتل 257 شخصاً على الأقل منهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، من بينهم 26 صحراويين من جبهة البوليساريو.

أعمدة الدخان الكثيف شوهدت وهي تتصاعد لمسافة بعيدة من الطريق السريع الذي يصل بوفاريك والبليدة.