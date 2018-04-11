شاهد: لحظة سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

أظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات التي اعقبت سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية. وتظهر في للقطات اعمدة الدخان وهي تتصاعد من موقع تحطم الطائرة في الحادث الذي أدى إلى مقتل 257 شخصاً على الأقل منهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، من بينهم 26 صحراويين من جبهة البوليساريو.
أعمدة الدخان الكثيف شوهدت وهي تتصاعد لمسافة بعيدة من الطريق السريع الذي يصل بوفاريك والبليدة.
شهود عيان ركضوا إلى موقع الحادث بعد سماعهم الدوي الذي سببه سقوط الطائرة والانفجار الناجم عنه.
وفي الفيديو الذي بثته قناة النهار الجزائرية مقابلة مع أوائل الواصلين إلى موقع الحادثة المأساوية، ويصف فيها الحادثة بأنها كارثة هائلة ويقول أنه، وبرفقة آخرين من أهل المنطقة، هرعوا لمكان سقوط الطائرة وقاموا بإخطار السلطات والحماية المدنية وعاجلوا إلى تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ وتغطية الجثث.
ويظهر في الفيديو أيضاُ عناصر من الإطفاء والحماية المدنية وهم يخمدون النيران ويقومون بعمليات الانقاذ وانتشال الجثث من بين الحطام.