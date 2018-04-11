الحرب في أوكرانيا: حتى الأموات لا يرقدون بسلام

"هل ترين هذه الحفرة بجانب المنزل؟ هذا هو مكان الحدث. فاسيلينا كيكولييفا موظف حكومي في قرية بشرق أوكرانيا. إنها تشير إلى فجوة كبيرة. من بين القصص التي لا تعد ولا تحصى عن الإرهاب والخسارة أثناء النزاع في شرق أوكرانيا، هذه تدل على ذلك.

انها تروي لنا قصة أسرة تعرفها. زوجان مع طفلين. ذات يوم، ذهبوا إلى بلدة مجاورة. " أوكلوا ابنتهما الكبرى إلى أحد الجيران، لأن الرحلة ستكون خطيرة للغاية ومتعبة. لكن في ذلك اليوم، أصيب منزل الجيران بصاروخ فقُتل الطفل وجُرح الجار.

حتى في حالة الوفاة لم يكن بالامكان الحصول على السلام في هرانتن، التي تقع على حافة النهر الذي يمثل خط الاتصال بين الحكومة الأوكرانية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.

عندما عادت الأسرة الحزينة إلى قبر ابنتها بعد دفنها، وجدوا أنه دُمر بعد أن تعرض للقصف لمرات عدة. من بعد، تم إغلاق المقبرة لفترة طويلة لأنها كانت تعتبر خطيرة جداً.

نيكولاييفا هي مرشدتنا في القرية، ترافقنا للذهاب إلى المركز للتعرف على المباني الإدارية. كل شيء يحمل ندوب الصراع، مثل سكان القرى. الذكريات تتدفق.

حين اندلعت الحرب في العام 2014 ، كانت فاسيلينا حاملاً وتعمل في واحدة من هذه المباني الإدارية. خلال إحدى الهجمات، تتذكر أن أحد زملائها أخفاها في الحمام، بعيداً عن النوافذ. هذا يمنح الشعور بالأمن.

كما تتذكر حين كانت هي وزوجها يركضان حفاة إلى الطابق السفلي لحماية أنفسهم من القصف. ومكثا فيه طوال الليل قبل أن يتأكدا من عدم قدرتهما على البقاء هناك. لقد ذبحا أبقارهما، وفي سيارة مليئة باللحوم والممتلكات الشخصية، فرا من خلال طريق خطير ملتهب طوال الوقت تقريباً.

في وقت لاحق، عادت هي وعائلتها. الآن عمر طفلها 3 سنوات. تعتبر القرية أكثر أمانا لكن الجو لا يزال متوترا. من وقت لآخر، تسقط القذائف دون توقف.

شوارع هرانيت هادئة. من النادر رؤية المشاة والسيارات، وحين ترى الأسر الكاميرا، فانها تهرب بسرعة. لكن هناك حياة خلف بوابات القرية. نسمع صوت الموسيقى والقاعات مليئة بالناس.

يتدرب فريقان موسيقيان في مركز المجتمع بينما تعقد مجموعة من النشطاء اجتماعًا في مكتب نيكولاييفا.

تم تدمير معظم القرية في عامي 2014 و 2015. بقيت معظم المنازل على حالها. إصلاح المستشفى المحلي الذي يُستخدم أيضًا كمكتبة ومدرسة موسيقية للأطفال سيستغرق سنوات. يساهم السكان المحليون والصناديق الدولية في ذلك.

من بين ال 3800 شخص مسجلين في هرانتن قبل بدء النزاع، لا يزال نحو 3000 شخص يعيشون هناك. وفقا للمجلس المحلي، ما يقرب من 40 في المئة من السكان في هرانيتن هم من المتقاعدين.

نحو 270 طفلاً يدرسون في المدرسة أو الروضة. تناقص عدد السكان خلال فصل الشتاء القاسي، غادر بعض الأشخاص إلى مكان آخر للإلتحاق باقربائهم. الحصول على التدفئة، أمر اصبح مستحيلاً بالنسبة للكثيرين.

العيش على خط الجبهة

المجتمعات التي بقيت على امتداد خط الجبهة، غالبا ما تكون الأكثر ضعفا. في بعض الأحيان يضطر المسنون إلى المخاطرة بحياتهم عن طريق السير في الحقول الملغومة لجلب معاشاتهم التقاعدية الصغيرة بينما يتم حظر السيارات في بعض الأماكن.

يستمر قتل الناس في القرى والبلدات حول خط الاتصال. على الرغم من بروتوكول مينسك واتفاق مينسك لاستعادة السلام في دونباس في العام 2015، لم يتم التوصل إلى هدنة ولا تزال الحرب مستعرة. بين منتصف تشرين الثاني / نوفمبر ومنتصف شباط / فبراير من العام الماضي، سجلت الأمم المتحدة 73 ضحية. 12 منهم قتلوا.

"القتال مستمر كل يوم. خط المواجهة يمر في القرى. لهذا السبب يعاني الناس كثيراً، تقول ناتاليا شابوفالوفا، خبيرة السياسة الخارجية في جامعة كارنيجي أوروبا.

"يعيش السكان في أزمة دائمة منذ 4 سنوات. إنهم يتعرضون لضغط مستمر، حتى في الأيام التي لا تتأثر فيها قراهم، يسمعون صوت الانفجارات. البعض يعيش بدون كهرباء. بالنسبة لهم، الفحم في منطقة التعدين هذه مكلف ولا يستطيعون تدفئة منازلهم. يضاف إلى هذا البؤس خطر حدوث كارثة بيئية بسبب تعرض الكثير من الألغام للتحلل منذ بداية النزاع، مما يلوث مياه الشرب ويؤدي إلى تسربات غازية.

العائلات ليست منفصلة فقط. بعض الأشخاص لا يستطيعون حتى التحدث مع أقاربهم. فالمكالمات الهاتفية من المناطق الانفصالية لا تمر عبر بقية أوكرانيا. للحصول على أخبارهم، في بعض الأحيان، يُعرض الناس نفسهم للخطر من خلال المغامرة بالتقرب من الخط الأمامي في محاولة للحصول على الخط.

في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة، الحصول على الإنترنت لا يقدر بثمن للبقاء على اتصال مع أفراد الأسرة من كبار السن والذين يعيشون على الجانب الآخر من خط المواجهة.

تأمل نيكولايفا، مثل الكثير من الآخرين، أن تتحسن الأمور في المستقبل. "نركز كل جهودنا على إعادة المؤسسات الاجتماعية للأطفال والمسنين والمعوقين".

الفرقة الموسيقية التي سُمعت خلف أبواب القرية تأمل في اقامة مهرجان موسيقي. "اذا لم تكن هناك المهرجانات لم تكن هناك حياة. إذا لم تكن هناك أنشطة رياضية، مشاريع للأطفال،

هناك حياة واحدة فقط. "هنا، الناس مرهقون لدرجة أن هذه الساعات القليلة التي يقضوها للمشاركة في مثل هذه الأحداث، تعني الكثير بالنسبة لهم".