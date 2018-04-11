ما الذي نعرفه عن الهجوم الكيميائي في سوريا؟

حوالي 500 شخص أصيبوا في هجوم كيميائي شن على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفيما تحوم الشكوك بقوة ضد قوات النظام، تنفي حكومة دمشق مسؤوليتها في ذلك. يورونيوز اتصلت بخبيرين في الميدان وجمعت معلومات من منظمات دولية.

دلائل الهجوم الكيميائي

أظهرت صور أشرطة فيديو إصابة مجموعات من الناس بعضها في مبنى واحد، وعلى أجسادهم علامات الإصابة في هجوم كيميائي. وبدت على وجوه المصابين رغوة على مستوى الأنف والفم وهي علامة للإصابة بغاز الأعصاب وفق أليستر هاي، الأستاذ في جامعة ليدز.