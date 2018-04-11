زوكربرغ يكشف أن بياناته الشخصية تعرضت للتسريب على فيسبوك

وواجه مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مزيدا من الأسئلة من المشرعين بشأن خصوصية البيانات في أكبر شركة للتواصل الاجتماعي بالعالم وذلك في اليوم الثاني لشهادته أمام الكونغرس الأمريكي.

قال مار ك زوكربرغ الرئيس التنفيذ لشركة فيسبوك أمام نواب الكونغرس الأمريكي ، إن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم جمعتها شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية من الموقع دون حق.

ومثل الشاب البالغ من العمر 33 عاما مرتديا مرة أخرى سترة داكنة أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب بعد يوم من شهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ استمرت نحو خمس ساعات.

لكن الرئيس التنفيذي لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، رد على اقتراحات أعضاء الكونغرس بأن المستخدمين ليس لديهم الرقابة الكافية على بياناتهم في فيسبوك. وأخبر الملياردير الشاب، لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي أنه: "في كل مرة يختار فيها المستخدم مشاركة شيء ما على فيسبوك...توجد سيطرة".

وكشف إقرار الملياردير الأمريكي بأن كمبردج أناليتيكا حصلت على بياناته الشخصية أن حتى مؤسس الموقع الماهر في الأمور التكنولوجية غير قادر على حماية معلوماته الشخصية من أطراف تستغلها بشكل غير مشروع.

ويشير هذا إلى المشكلة التي تواجهها فيسبوك في إقناع المشرعين بأن بوسع المستخدمين حماية بياناتهم الشخصية إذا اهتموا بضبط الإعدادات الشخصية بعناية وأن مسألة سن تشريع جديد يحكم استخدام البيانات في فيسبوك ليست ضرورية.

وتساءل النائب فرانك بالون عضو اللجنة في بداية جلسة الاستماع قائلا "كيف يملك المستهلكون السيطرة على بياناتهم عندما لا يكون لفيسبوك سيطرة على البيانات؟"

ودافع زوكربرغ، الذي جلس مرتديا سترة ورابطة عنق على عكس ظهوره المعتاد، مرارا عن ممارسات الشركة في شأن الخصوصية وقال إن المستخدمين لهم سيطرة على بياناتهم ويقررون ما يريدون نشره لكنه حين سئل هل استخدمت بياناته بشكل غير ملائم رد قالا "نعم" دون أن يذكر تفاصيل.

وقال زوكربرغ أن فيسبوك لا تجمع معلومات من المحادثات الصوتية للمستخدمين التي يجرونها عبر الهواتف النقالة.

وكان زوكربرغ في الكونغرس للمرة الثانية خلال يومين للإجابة على أسئلة بشأن خصوصية البيانات في أعقاب الكشف عن أن كمبردج أناليتيكا جمعت دون حق بيانات تخص ملايين المستخدمين من الموقع. وتشير أحدث التقديرات إلى أن 87 مليون مستخدم تضرروا من هذه الممارسات.

وعقدت الجلسة بمجلس النواب يوم الأربعاء بعد جلسة سابقة بمجلس الشيوخ دامت نحو خمس ساعات أمس الثلاثاء، وتملص زوكربرج من مطالب تلتمس دعمه لتشريع محدد. وعندما ضغط عليه السناتور الديمقراطي إد ماركي لكي يؤيد قانونا مقترحا سيلزم الشركات بالحصول على إذن مسبق من الأفراد قبل مشاركة معلوماتهم الشخصية وافق زوكربرج على إجراء مزيد من المحادثات بهذا الشأن.

وارتفع سعر سهم فيسبوك 1.2 في المئة اليوم الأربعاء بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.

وقال زوكربرغ اليوم الأربعاء "إنه أمر حتمي أن يتم إجراء بعض القواعد لكنه تهرب مجددا من الالتزام بتفاصيل.

وضاق صبر المستخدمين والمعلنين والمستثمرين بالشبكة منذ أعلنت في العام الماضي عن أن روسيا استغلت فيسبوك لسنوات في محاولة للتأثير في السياسة الأمريكية وهو زعم تنفيه موسكو.

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