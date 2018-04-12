منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تتوافق مع لندن بشأن "سكريبال" وموسكو تعتبر الأمر محاولة لتشويه روسيا

أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، اليوم الخميس، في تقرير لها على أن أربعة مختبرات تابعة للمنظمة أكدت ما خلصت إليه السلطات البريطانية من وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة الهجوم على عميل روسي مزدوج سابق في انجلترا.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت في 12 مارس آذار إن سيرجي سكريبال وابنته يوليا تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك المخصص للأغراض العسكرية الذي طوره الاتحاد السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات.
ورداً على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، اعتبرت الخارجية الروسية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تسميم سكريبال يأتي في سياق حملة تشويه تقودها بريطانيا لتشويه سمعة موسكو.
يذكر أن سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا، أدين في العام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني، وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في العام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في ذلك الحين.
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نتائج المنظمة تتوافق مع نتائج لندن
ولم تأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ذكر اسم "نوفيشوك" صراحة في ملخصها المنشور، غير أنه قال: "إن نتائج تحليل المختبرات المعتمدة من قبل المنظمة للعينات البيئية والطبية التى جمعها فريق المنظمة تؤكد نتائج المملكة المتحدة المتعلقة بهوية الكيماويات السامة".
كما أظهرت الاختبارات التي أجرتها مختبرات المنظمة، والتي تم الحفاظ على سرية تفاصيلها، أن المادة المستخدمة في سالزبوري "عالية النقاء".
روسيا: التقرير محاولة لتشويه موسكو
إلى ذلك أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن اعتقادها بأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تسميم سكريبال هو جزء من عملية تقودها لندن لتشويه سمعة بلاده.
وذكرت زاخاروفا في إفادة لها أن روسيا لن تصدق أي نتائج بشأن تسميم سيرجي سكريبال وابنته يوليا إلا إذا شارك المحققون الروس في التحقيق.
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المخابرات البريطانية: تسميم الجاسوس الروسي أظهر طيش موسكو
ومن ناحيته، قال جيريمي فليمينج مدير جهاز (المقر الحكومي للاتصالات) وهو جهاز مخابرات بريطاني اليوم إن تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا بغاز للأعصاب الشهر الماضي أظهر "مدى استعداد روسيا (للتصرف) بطيش".
وفي أول خطاب عام له منذ تعيينه في منصبه العام الماضي قال فليمينج إن واقعة تسميم سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري بجنوب انجلترا كانت "صارخة وصادمة بشكل لافت"، متهماً روسيا "بعدم الالتزام بقواعد اللعب" والخلط بين النشاط الإجرامي ونشاط الدولة.
وقال فليمينج أمام مؤتمر للإنترنت في مانشستر بشمال انجلترا "سمعتم ما قلته وسأكرره... الهجوم على سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبري كان أول مرة يستخدم فيها غاز للأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف "إنه أمر خطير. يظهر هذا مدى استعداد روسيا للتصرف بطيش وعدم اكتراث الكرملين بالنظام الدولي القائم على قواعد وكيف أنهم بكل أريحية يعرضون حياة العامة للخطر".