منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تتوافق مع لندن بشأن "سكريبال" وموسكو تعتبر الأمر محاولة لتشويه روسيا

أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، اليوم الخميس، في تقرير لها على أن أربعة مختبرات تابعة للمنظمة أكدت ما خلصت إليه السلطات البريطانية من وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة الهجوم على عميل روسي مزدوج سابق في انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت في 12 مارس آذار إن سيرجي سكريبال وابنته يوليا تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك المخصص للأغراض العسكرية الذي طوره الاتحاد السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات.

ورداً على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، اعتبرت الخارجية الروسية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تسميم سكريبال يأتي في سياق حملة تشويه تقودها بريطانيا لتشويه سمعة موسكو.