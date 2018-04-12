سيمون غرونوسكي ناج من الهولوكست ..معركته ضد الكراهية؟

سيمون غرونوسكي بعمر 87 عاما اليوم، هو أحد الناجين من المحرقة النازية،عازف بيانو و محام يدافع عن قضايا حقوق الإنسان في العالم. تمكن سيمون غرونوسكي المولود ببلجيكا من الفرار حين كان في العربة رقم،20،و المتوجهة نحو أوشوفيتر-بيركناو، صوب المحرقة. والدته هي التي اقتادته عند باب القطار، لتمكنه من النجاة بنفسه،سألنا سيمون غرونوسكي، عن الذي جرى في 19 من نيسان/أبريل من العام 1943؟

سيمون غرونوسكي ناج من المحرقة النازية

وضعت داخل عربة قطار، كنت في الحادية عشرة من عمري ولم أكن أدري أن حكما بالإعدام كان قد صدر بحقي،وأن القطار سيأخذني صوب الإعدام ولكن حدثت معجرة، وقفزت من القطار ولذت بالفرار،ساعدني أناس رائعون في رحلة فراري تلك،كل هذا حدث بسبب أن والدي كانا يهوديين.