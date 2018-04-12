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محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا مهما بشأن اللاجئين في الاتحاد الاوروبي

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محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا مهما بشأن اللاجئين في الاتحاد الاوروبي

محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا مهما بشأن اللاجئين في الاتحاد الاوروبي
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قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بإعطاء اللاجئين الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي وهم قاصرين بدون ذويهم الحق القانوني للتقدم بطلبات لم شملهم بعائلاتهم، حتى ولو بلغوا سن الرشد القانوني قبل اكتمال تلك العملية.

وفي ذروة أزمة المهاجرين إلى أوروبا عام 2015 تقدم 96465 طفلا ممن وصلوا دون ذويهم بطلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عددهم يشهد تراجعا منذ ذلك الحين.

قرار المحكمة جاء أثناء النظر في قضية تضمنت رفض السلطات الهولندية طلباً تقدمت به مواطنة إريترية وصلت إلى هولندا عندما كانت قاصرا بالحصول على تصاريح إقامة مؤقتة لعائلتها. ونظرا لأن هذه المواطنة لم تقدم أوراق طلبها من خلال إحدى المنظمات المعنية باللاجئين قبل أن تبلغ من العمر 18 عاما، فقد رفضت السلطات طلبها بحجة عدم اعتبارها "قاصراً بدون مرافق" بعد الآن.

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وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن رفض السلطات الهولندية للطلب هو انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي، وبأنه "من غير المتوقع أبداً" أن يدرك اللاجئين القصّر ما يملكوه من حق قانوني بطلب استقدام أفراد عائلاتهم كلاجئين.

وكانت منظمات حقوقية إيطالية قد قامت مؤخراً باتهام الشرطة الفرنسية بتزوير وثائق اللاجئين القصّر وتسجيل أعمارهم كبالغين لتتمكن من إعادتهم إلى داخل الحدود الإيطالية.

الوكالات • رويترز