رقم قياسي لعدد المهاجرين المقيمين في ألمانيا

قال مكتب الإحصاء الفدرالي في ألمانيا إن إن عدد الأجانب الذين يعيشون في هذا البلد هو الأعلى منذ أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن تدفق 10.6 ملايين شخصا كان بسبب الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي على البلاد، وطلبا للجوء من دول أخرى. ومن بين 82 مليون شخص يعيشون في المانيا، يوجد واحد من بين ثمانية أشخاص يحمل جنسية أجنبية.

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