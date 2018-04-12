هل يستطيع فيسبوك الحصول على بياناتك الشخصية إن لم يكن لديك حسابا؟

لمدة عشر ساعات امتدت على يومين متواصلين وتحت وابل من الأسئلة المحرجة والاستجواب، واجه مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، رجال القانون والمحامين في جلسة أمام أعضاء الكونغرس الأميركي، محاولاً فيها الإجابة على أسئلتهم بدون الخوض في التفاصيل أحياناً، أو بالتملص من الإجابة أحياناً أخرى.

أسئلة عديدة كانت من نوع "مالخيارات التي يملكها مشتركو فيسبوك للحفاظ على بياناتهم الشخصية؟" و"كيف يتفادى المشتركون تسريب بياناتهم واستخدامها بدون علمهم لأغراض سياسية، أو للتأثير في الاتجاهات السياسية العامة؟".