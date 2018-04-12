عاجل

عاجل

العالم

عاجل

الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها نحو بيروت بعد تحذير أمني بقصف مرتقب لسوريا

تقرأ الآن:

الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها نحو بيروت بعد تحذير أمني بقصف مرتقب لسوريا

الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها نحو بيروت بعد تحذير أمني بقصف مرتقب لسوريا
حجم النص Aa Aa

المزيد عن