أعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون الخميس، أن فرنسا لديها دليل يثبت أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيمائية. وقال ماركون في مقابلة أجراها مع القناة الفرنسية الأولى تي أف 1 إن فرنسا ستتخذ قرارا بشأن توجيه ضربة لسوريا عند التحقق من كل المعلومات.
ماكرون: لدينا دليل على أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية
ماكرون: لدينا دليل على أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية
وأضاف ماكرون "لن نسمح بأى تصعيد للوضع في المنطقة"، مشيرا إلى: "سيكون علينا اتخاذ قرارات عندما يحين الوقت الملائم لذلك، عندما نخلص إلى أنه القرار الأكثر نفعا وفعالية"
كنما اكد الرئيس الفرنسي أنه يجب التوصل لكل الإثباتات الضرورية أولا.
من جهته أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر، اليوم الخميس، أنه لم يعلن موعد الهجوم على سوريا، مضيفا أن الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك.
ووجه ترامب رسالة شديدة اللهجة لروسيا الأربعاء عبر وسيلة الإتصال المفضلة لديه تويتر قائلا "استعدي يا روسيا الصواريخ الذطية قادمة".