ماي تستدعي وزرائها لمناقشة مشاركة بلادها في "قصف سوريا"

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كبار وزرائها لحضور اجتماع حكومي خاص الخميس لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في عمل عسكري محتمل ضد سوريا بسبب هجوم على مدنيين يشتبه بأنه كيماوي.
ماي طلبت من وزرائها الحضور من عطلة عيد القيامة لحضور الاجتماع الخاص للحكومة في داونينج ستريت لبحث رد بريطانيا على ما وصفته بالهجوم الوحشي الذي لا يمكن أن يمر دون رد.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ماي مستعدة لاتخاذ قرار المشاركة في التحرك بقيادة الولايات المتحدة دون طلب موافقة مسبقة من البرلمان. وامتنع متحدثون باسم داونينج ستريت مرارا التعليق على هذا التقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر روسيا الأربعاء من عمل عسكري وشيك في سوريا قائلا إن الصواريخ "قادمة" منتقدا موسكو لوقوفها إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. فيما ردت روسيا بتحذيرات مماثلة للغرب من مهاجمة حليفها السوري الذي تدعمه إيران أيضا ونفت وقوع أي هجوم كيماوي في مدينة دوما.
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وذكرت صحيفة ديلي تليغراف الأربعاء أن ماي أمرت غواصات بريطانية بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا استعدادا لشن ضربات على الجيش السوري.
وماي ليست ملزمة بالحصول على موافقة البرلمان لكن هناك اتفاقا دستوريا غير ملزم بالحصول على تأييد البرلمان وضع منذ التصويت عام 2003 على الانضمام للغزو الأمريكي للعراق. وجرى الالتزام بهذا الاتفاق في الانتشار العسكري فيما بعد في ليبيا والعراق.
وتشن بريطانيا ضربات جوية في سوريا من قاعدتها العسكرية في قبرص لكنها لا تستهدف سوى تنظيم الدولة الإسلامية.
وصوت البرلمان برفض مشاركة بريطانيا في عمل عسكري ضد حكومة الأسد في 2013 مما سبب حرجا لديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق. وردع هذا القرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن القيام بعمل عسكري.