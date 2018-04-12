ماي تستدعي وزرائها لمناقشة مشاركة بلادها في "قصف سوريا"

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كبار وزرائها لحضور اجتماع حكومي خاص الخميس لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في عمل عسكري محتمل ضد سوريا بسبب هجوم على مدنيين يشتبه بأنه كيماوي.

ماي طلبت من وزرائها الحضور من عطلة عيد القيامة لحضور الاجتماع الخاص للحكومة في داونينج ستريت لبحث رد بريطانيا على ما وصفته بالهجوم الوحشي الذي لا يمكن أن يمر دون رد.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ماي مستعدة لاتخاذ قرار المشاركة في التحرك بقيادة الولايات المتحدة دون طلب موافقة مسبقة من البرلمان. وامتنع متحدثون باسم داونينج ستريت مرارا التعليق على هذا التقرير.