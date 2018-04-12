ميركل تعلن موقفها بشأن المشاركة في العملية العسكرية ضد النظام السوري

"وضعت داخل عربة قطار، كنت في الحادية عشرة من عمري ولم أكن أدري أن حكما بالإعدام كان قد صدر بحقي،وأن القطار سيأخذني صوب الإعدام ولكن حدثت معجرة، وقفزت من القطار ولذت بالفرار،ساعدني أناس رائعون في رحلة فراري تلك،كل هذا حدث بسبب أن والدي كانا يهوديين."

سيمون غرونوسكي ناج من المحرقة النازية