قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها لن تنضم لأي ضربة عسكرية ضد الحكومة السورية ردا على هجوم كيماوي مزعوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة لكنها تدعم جهود الغرب الرامية لتأكيد أن استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول.
ميركل تعلن موقفها بشأن المشاركة في العملية العسكرية ضد النظام السوري
ميركل تعلن موقفها بشأن المشاركة في العملية العسكرية ضد النظام السوري
وقالت ميركل بعد لقائها مع رئيس الوزراء الدنمركي لارس لوك راسموسن في برلين "ألمانيا لن تشارك في أي تحرك عسكري".
وأضافت "لكننا ندعم كل ما يتم القيام به لتأكيد أن استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول".
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