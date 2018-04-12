بالصور: نواب يشاهدون مباراة لكرة القدم أثناء تصويت البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة

"" أهكذا نقوم بتطوير هيئة دفاع ؟ حيث إنه بهذا الإجراء لا يمكن أن نعتمد على جيش،فمن غير الممكن إذن أبدا أن تتوجه إلى منطقة حرب،برجال يحنون إلى أمهاتهم. "اعتدنا أن نفترش الأرض الباردة حين نخلد إلى النوم، تحت غطاء قماشي، يتسرب منه الماء.أردنا خدمة بلدنا. إذا ما سمحت للمجندين بالعودة إلى منازلهم خلال الأسبوع ، فسوف يطلب أفراد الجيش قريبًا منزلًا متنقلًا إذ"

داني لامز مظلي سابق